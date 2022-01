Sergio Mayer cuenta que Garibaldi fue secuestrado en época de éxito

Ciudad de México.- El actor Sergio Mayer comentó sobre la serie biográfica del grupo Garibaldi, ya que existe una posibilidad de que se realice al igual que otros proyectos han confirmado una bioserie, tales como OV7 y Timbiriche.

En su encuentro con la prensa, Mayer aseveró que la agrupación noventera contaba con diversas historias para llevar a la pantalla chica, además relató que vivieron un secuestro cuando el grupo se encontraba en la cúspide de la fama.

Estuvimos platicando muchas anécdotas que pasamos, cosas fuertes que nadie sabe, que vivimos a nivel personal, a nivel pareja y a nivel grupo, cosas muy divertidas, viajes extraordinarios, pero incluso sufrimos un secuestro en uno de los países, por unas personas que no nos dejaron salir, literal secuestrados y todo para salir a cantar a una persona, y son cosas que nunca hemos dicho”

Relató el ex Garibaldi.

Los teloneros de Garibaldi

Del mismo modo, Sergio recordó cuando otros artistas a la altura de Carlos Vives abrían sus conciertos. “Un día fuimos a cantar a Colombia a una quinceañera, y en aquel tiempo nos abrió Carlos Vives, y nosotros lo veíamos desde el cuarto del hotel y nos gustó mucho la música, pero todavía no era el fenómeno que llegó a ser”.

Por otra parte, sobre el estado de salud de Pilar Montenegro, Mayer comentó que se encuentra bien y destacó que él lo que sabe es que no tiene ningún problema de salud.

“Cuando me dicen que está enferma yo me comunico y me dice que está bien, ella se retiró de los medios, se retiró desde hace mucho tiempo, ha sido congruente con lo que dijo y que yo sepa, no me consta que esté mal, ojalá y no, pero no les puedo confirmar eso porque sería muy delicado”, enfatizó.

Finalmente, ante las preguntas sobre si no habría problemas con Ingrid Coronado por la pelea que actualmente mantiene con Charly López, de inmediato Sergio Mayer aseguró que ella no estaría incluida en el proyecto de la serie biográfica.

“No tiene nada que ver, estamos hablando de la historia original, de los que fuimos a Marruecos, de los que vendimos millón de copias, de los que fuimos a Viña del Mar”, explicó.