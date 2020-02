Sergio Mayer asegura que llanto por feminicidios no fue falso

CIUDAD DE MÉXICO.- Un video en el que se aprecia a Sergio Mayer llorar al hablar del caso Fátima y otros feminicidios convirtió el jueves al presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en meme en redes sociales.

Varios usuarios pusieron en duda la veracidad de las lágrimas del también actor, quien contaba cómo su hija le pedía que no dejaran de pasar por ella a la escuela. Pero Mayer lamentó las críticas en las redes sociales.



Creo que las imágenes hablan por sí solas, si no me creen, está bien, pero yo sé lo que hice, no fue mentira", dijo el diputado de Morena durante un evento de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).