Sergio Mayer asegura que ex Garibaldi´s no crearán fideicomiso para el hijo de Xavier Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer desmintió tajantemente a su ex compañero de Garibaldi Charly López, quien en días pasado reveló que algunos de los integrantes de la agrupación crearían un fideicomiso para el hijo de Xavier Ortiz.

“Yo no sé eso, pregúntaselo a Charly si él lo dijo, denle seguimiento y vayan a buscarlo y díganle a ver que le de seguimiento, y el que lo dijo ojalá lo lleve a cabo, yo a título personal estoy viendo con los hermanos de Xavier, con Carissa, de las cosas que dejó Xavier cómo le vamos a ayudar para que Xavi tenga lo que le corresponde”, aseguró Mayer en entrevista para el programa Sale el Sol.

Previo a esto, el político aseguró seguir teniendo estrecha comunicación con la ex pareja e hijo de Ortiz. “Yo sigo en contacto con Carissa y sigo en contacto con Xavi, de repente me habla, tengo comunicación con él, platicamos, bien, está mucho mejor, evidentemente necesita ayuda, terapia, y estoy convencido de que su mamá está haciendo lo mejor por él”.

Por último, el actor y cantante salió en defensa de la ex pareja de Xavier Ortiz, asegurando que ella no tuvo nada que ver en la decisión que tomó su colega.

“Afortunadamente (Carissa) no se ha metido a leer ni ver tele ni nada, y eso le ha ayudado mucho, pero independientemente de eso, es su hijo, yo siempre he peleado por cuidar y salvaguardar los derechos esenciales de su hijo, y su hijo tiene derecho a vivir en un lugar de esparcimiento libre de violencia, y el hecho que estén atacando a su madre y culpándola de algo que no tiene nada qué ver… ¡imagínate!, por un lado pierde al padre y por el otro empieza a ver o cuando crezca que culpan a su madre de algo que es totalmente absurdo y fuera de contexto porque nadie es culpable de la decisión de otra persona”, destacó.