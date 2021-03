Sergio Mayer arremete de nueva cuenta contra Natalia Súbtil

Ciudad de México.- Sergio Mayer volvió a lanzarse en contra de Natalia Súbtil, madre de su nieta Mila, ahora que se ha dedicado a defender los derechos de las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual.

El diputado recordó la época en que la modelo brasileña se embarazó de su hijo cuando este aún era menor de edad, debido a que Súbtil es diez años mayor que Sergio Mayer Mori.

Asegurando que la justicia debe ser equitativa para hombres y mujeres, Sergio puntualizó que debe procurarse que exista la misma defensa legal para los hombres, pues de acuerdo a Mayer, su hijo fue víctima de abuso a manos de Súbtil.

“Mi hijo fue violentado, tenía 17 años y abusaron de él, mi hijo fue violentado siendo menor de edad […] Si Sergio hubiera tenido 28, hubiera estado casado y se mete con una niña de 17 años, ¿qué hubiera pasado?”, dijo durante su encuentro con diversos reporteros.

Aunque señaló que para su hijo no existió ningún tipo de abuso, pues él afirma que quiso tener relaciones sexuales con Natalia, el ex Garibaldi agregó: “Mi hijo dice ‘es que fue consensuado’, pero ¿está correcto?... entonces si estamos buscando equidad e igualdad, seamos correctos y no tengamos una doble moral, a veces sí, a veces no”.

A pesar de que la relación entre Natalia Súbtil y Sergio Mayer Mori se encuentra en mejores términos, luego de que la modelo acusara al joven de no aportar para la manutención de la niña cuando nació, el que parece no olvidar cómo inició toda esta situación es Sergio Mayer, quien de nueva cuenta recordó su descontento con la también cantante por la relación amorosa que mantuvo con su hijo.