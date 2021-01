Sergio Mayer anuncia que se reelegirá como diputado

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer confirmó sus intenciones de reelegirse como diputado en las próximas elecciones que se llevaran a cabo en México, a pesar de haber recibido muchas críticas por abandonar la actuación y dedicarse a la política.

Durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol, el ex Garibaldi dijo sentirse capaz de volver a desempeñar su función en la Cámara de Diputados.

“Hemos estado cumpliendo cabalmente con mucho trabajo, con mucho compromiso, como representante popular y como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, yo voy a seguir, este es mi compromiso por convicción y por amor y así voy a continuar”, manifestó.

Al respecto de la controversia por el tema de su permanencia en el cargo político, el esposo de Issabela Camil dijo: “hoy en día la ley ya lo permite, esta será la primera reelección en la historia que se dé para los diputados”.

Posteriormente, Mayer recordó las críticas que recibió cuando anunció sus aspiraciones como candidato.

“No solamente fui criticado, yo lo he dicho que incluso he sido o fui discriminado, porque por el hecho de ser actor, decían que no podía o no debía participar en política, y mucho menos podía ser presidente de la comisión o de una de las comisiones más importantes dentro de Cámara de Diputados, que es la comisión de Cultura y Cinematografía, hoy puedo decir que me siento orgulloso, sé que he cumplido a cabalidad mi compromiso”.

Finalmente, Sergio Mayer aseguró sentirse muy complacido con su labor. “Pusieron en tela de juicio mi trabajo sin ni siquiera conocer lo que íbamos a hacer, y lo digo con mucho orgullo y mirando de frente, que yo sabía que era cuestión de que me dieran la oportunidad, que no fue un tema de ocurrencia para participar en política, sino por convicción y por amor a México, y que yo sabía que teníamos que cambiar el concepto que se tiene de los políticos”.