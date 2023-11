Sergio Mayer advierte a sus excompañeros de Garibaldi

Ciudad de México.- Sergio Mayer aprovechó su encuentro con los medios para lanzar un mensaje a sus excolegas de Garibaldi, quienes lo ignoraron en su regreso a los escenarios.

El artista advirtió a Paty Manterola, Luisa Fernanda, Katya Llanos, Charly López y Víctor Noriega, integrantes de GB5, ya no mencionar las disputas que tuvieron tras su reencuentro o verían las consecuencias.

La próxima vez que yo escuche que alguno de ellos haga algún comentario hacía mi persona de lo que pasó, voy a sacar todos los videos que tengo. Acuérdense que en ese tiempo estaba yo haciendo mi reality y tengo todo grabado, todo (…) se les olvida que yo voy dos pasos adelante”

Subrayó el actor.

Sin temor a represalias

Conjuntamente, el esposo de Issabela Camil aseguró que no teme ninguna represalia legal por sacar a la luz dichos clips, pues cuenta con todos los derechos necesarios. “Por supuesto que los tengo, están firmados por todos, por supuesto, todos firmaron… tengo todo documentado”, declaró.

Ante este escenario, Sergio recomendó a sus colegas que continúen con sus vidas sin recordar el pasado. “Que sigan adelante, que sigan con su camino, siguen con sus comentarios que no creo que sean ni inteligentes ni prudentes y ya, ya que lo dejen, ya”, destacó.

Por último, Mayer le envió un recordatorio a Noriega y López, aseverando que su relación va más allá de cualquier cuestión laboral, aunque para sus excompañeras no tuvo las mismas palabras.

“Mira, Víctor y Charly deben de saber y reconocer, y hay algo que no se debe de perder nunca que es la gratitud, por ahí hay algo que va más allá del nombre de un grupo, hay algo que va más allá de un dinero, hay cosas que no se pueden contar y ellos saben a lo que me refiero. De las demás ni me extraña ni me sorprende en lo absoluto”, manifestó.