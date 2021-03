Sergio Mayer Mori llama 'ridículo' a su padre por decir que Natalia Súbtil lo violentó

Ciudad de México.- Sergio Mayer provocó todo tipo de reacciones luego de que hace algunos días comentara que Natalia Súbtil, madre de su nieta, violentó a su hijo Sergio Mayer Mori cuando este era menor de edad.

Durante su encuentro con los periodistas, el ahora diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en México afirmó que en el país no hay equidad, pues los casos de abuso se ven de distinta manera cuando los comete una mujer, a diferencia de un hombre, momento en que puso de ejemplo a su hijo.

“Mi hijo fue violentado, tenía 17 años y abusaron de él… A ver, si Sergio hubiera tenido 28 años y hubiera estado casado y se mete con una niña de 17 años… ¿Qué hubiera pasado? Ahí está la respuesta”, dijo en esa ocasión el ex Garibaldi.

Sin embargo, el también hijo de Bárbara Mori no pasó por desapercibido estos comentarios y a través de sus historias de Instagram envió una contundente respuesta cuando alguien le preguntó por las declaraciones de su padre.

Sin tapujos, el joven replicó: “Me pareció ridículo lo que dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo y en el momento en el que lo dijo. Fue hace seis años, pero bueno…”.

A pesar de que Sergio Mayer dijo un día después que sus declaraciones fueron malinterpretadas, pues su intención nunca fue señalar a su ex nuera, ni tener intenciones de denunciarla, todo indica que a su hijo no le parecieron nada adecuados estos comentarios, sobre todo porque recientemente limó asperezas con la madre de su hija Mila, quien tras el nacimiento de la pequeña lo señaló por ser un mal padre por no cumplir con sus obligaciones con la menor.