Sergio Mayer Mori dice que tiene depresión

Ciudad de México.- Sergio Mayer Mori siguen en la mira pública después de arreglar sus problemas con Natália Subtil, mamá de su hija, aunque esta vez el joven reveló que tiene un problema mental.

El cantante reveló a los medios que algunas conductas de su día a día lo hicieron percatarse de que padecía depresión.

El estilo de vida que estaba llevando, eso ya es una alerta roja. De repente dices ‘¿por qué me estoy durmiendo a las 4 de la mañana y me estoy despertando a las 3 de la tarde?, esto no es normal, ¿por qué no estoy viendo a mi familia? ¿por qué no quiero salir con mis amigos?, ¿por qué no quiero comer bien?”

Comentó.

Al pendiente

Mayer Mori destacó la importancia de hablar sobre estos temas con la gente a la que consideres más cercana, y agradeció que Bárbara Mori estuvo al pendiente de él en esta delicada situación.

“Mi mamá se acercó a mí y me dijo ‘no te veo bien’. Y yo a mi mamá no le puedo mentir (…) me puse a llorar y le dije ‘no mamá, la neta me siento muy mal’”, relató sobre el difícil momento que padeció.

El primogénito de Sergio Mayer manifestó que gracias a la ayuda profesional pudo transformar su entorno para bien. “Empecé a tomar terapia, hemos estado, o estamos o estaremos en depresión y ni siquiera lo sabemos a veces, y es muy fuerte porque eso puede llegar a casos de gente que se quita la vida o le quita la vida a alguien más, o que puede tomar decisiones muy, muy erradas”, declaró.