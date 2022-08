Sergio Mayer Mori considera denunciar a su ex Natália Subtil por estupro

Ciudad de México.- El actor Sergio Mayer y su hijo Sergio Mayer Mori aparecieron públicamente después de que Natália Subtil denunciara al joven por lo cumplir con la manutención de su hija Mila.

Después de que el artista asegurara que Subtil habría tenido relaciones con su hijo siendo menor de edad, Subtil expresó que Sergio hizo lo mismo con Bárbara Mori, a lo que Mayer respondió.

No, ya tenía 18 años, ella tenía 18 años, empezamos a salir justamente cuando tenía 18 años, pero no salió embarazada hasta después, y ahora resulta, porque se le cierra la llave para que se ponga a trabajar, ahora resulta que somos malos”

Sin su hija

Debido a que los Mayer acudieron a un evento infantil, Mayer Mori confesó a la prensa su deseo de haber llevado a la niña al evento. “Me avisó ayer que le dije que quería pasar por ella para venir, me dijo ‘ay, es que nos vamos a Miami’, pero bueno, yo estoy la verdad tranquilo, como les he dicho, yo sé lo que he hecho, y yo estoy tranquilo más que nada por mi hija”.

Ante la pregunta directa sobre si piensa proceder legalmente contra su expareja y madre de su hija por estupro, Mayer Mori comentó: “Hay muchas cosas que se pueden hacer obviamente, pero todo esto la verdad es que siempre se los he repetido, es mi vida privada, yo a diferencia de Natalia, por el bien de mi hija, más que nada por respeto a ella, no pienso decir las cosas aquí”.

Finalmente, Sergio Mayer Mori aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación legal con respecto a la manutención de su hija. “No, hasta la fecha no, la verdad es que me han dicho por aquí, pero nada me ha llegado, así que yo estoy esperando”.