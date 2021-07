Sergio Mayer: “Me sacaron de los pinos”, revela el diputado a Escorpión Dorado

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer confesó que en una ocasión fue invitado como activista social a la Residencia Oficial de Los Pinos, pero al llegar al sitio, lo sacaron, ya que no había lugar para él.

Durante el programa de entrevistas de “Al Volante con el Escorpión Dorado”, el aún diputado del Distrito 6 de la Ciudad de México, aseguró que desde antes de tener un cargo público, ha sido activista social y ha sabido coordinar su carrera como actor y empresario con el activismo.

Platicó que la situación se presentó después de que interpretara su papel como “presidente de la República Mexicana” en la película “La Dictadura Perfecta”, misma que aparentemente no le gustó al presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, y lo humillaron al intentar ingresar a Los Pinos.

“Fíjate que nunca me habló (Peña Nieto), pero un día me sacaron de Los Pinos. Yo siempre fui activista social, no activista político, y siempre fui vocero de derechos de los niños en el Senado, desde hace 15 años”, dijo.



¿CÓMO FUE LA CORRIDA DE LOS PINOS?

Mayer detalló que en aquel entonces se logró que una asociación firmara un convenio con los gobernadores para que se pudiera integrar un tema de la primera infancia y esa firma se realizaría en Los Pinos.

“Un día antes me hablaron de gobernación para confirmar mi asistencia. Yo dije: ‘Sí, si voy’. Llego a Los Pinos y me dicen los del Estado Mayor: ‘Su nombre, por favor’. Sergio Mayer, le digo. Te dan un pegote con tu nombre y entro, iba yo con la presidenta de la fundación, y cuando entro llega un ‘wey’ que ahora es senador, no te puedo decir el nombre, se me para enfrente y me dice: ‘Perdón, pero es que no hay lugar para Sergio Mayer'”, recordó.

El político dijo que aún no entendía el mensaje y le comentó al empleado de gobierno que no pasaba nada, que no tenía problemas en sentarse en otro lugar, imaginándose que sólo había una silla para la presidenta de la asociación.

“Entonces entramos, nos fuimos caminando y la misma persona nos alcanza y nos dice: ‘No, es que no están entendiendo. No hay lugar, no puede entrar Sergio Mayer. Le digo: ‘¿Cómo que no puedo entrar? Es la casa de los mexicanos?’ Y le dice la presidenta: ‘Este trabajo se logró gracias a Sergio Mayer y si él no entra, yo tampoco entro’. Y dice este wey: ‘Pues como usted decida’. Y me dice la chava: ‘Pues vámonos’. Nos salimos, nos sacaron de Los Pinos”, afirmó.

Tras la humillación que recibieron, Sergio Mayer comentó que posteriormente le llamó Joaquín López-Dóriga para hacerle una entrevista y le dijo que en Presidencia no podían entender que hubiera dos presidentes: Él (en la película) y Enrique Peña Nieto.

Anécdota a partir del minuto 19:55