¿Será esta la razón de la separación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth?

A días de hacerse pública la separación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth, han surgido varias versiones sobre las razones de su ruptura, y la mayoría apunta que fue la infidelidad de Miley con la famosa bloguera Kaitlynn Carter, con quien apareció besándose en las costas de Italia, la razón principal.

Sin embargo, una fuente cercana a la pareja asegura que ambos estaban separados meses antes y que incluso ella ya no portaba el anillo de boda.

Según estás versiones, Liam padece un problema fuerte de alcohol y consumo de drogas y aunque le pidió a la actriz que no se separaran, no logro dejar sus adicciones, situación en la Cyrus no quería ser participe debido a su historial de lucha contra sustancias. Incluso se asegura que fue la cantante quien propuso asistir a terapia de pareja para salvar el matrimonio.

Al momento y luego de las escandalosas fotos donde aparece con Kaitlynn, ambas mujeres fueron vistas nuevamente juntas en Los Ángeles, lo cual confirma que el romance continúa, a pesar de especularse que la intérprete no tiene intenciones de firmar el divorcio en corto plazo.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocen desde hace 10 años, relación en la que se han separado varias ocasiones y que culminó con una boda exprés hace apenas 8 meses.