¿Será '1989' el próximo álbum para relanzamiento de Taylor Swift?

Tijuana, Baja California.- Cuando la cantante Taylor Swift tenía 15 años, firmó con Big Machine Records, productora que la hacía dividir sus ganancias. En 2018, el acuerdo supuestamente culminó pero cuando quiso comprar sus canciones, se lo negaron. Sin embargo, al trabajar con Universal Music Group en futuros álbumnes, pudo ser dueña de su propia música y derechos de autor.

Por esta razón, la intérprete de 'Wildness Dream' decidió regrabar sus éxitos, los 6 discos continuarán con el mismo nombre pero para poder diferenciarlos se le agregó un 'Taylor's version'. Sus fans podrán consumir la interpretación de la cantante y no contribuir a las ganancias de Scooter, encargado de Big Machine Records.

La nueva propuesta consta de interpretar los sencillos que los seguidores ya conocen pero con material extra, artistas invitados y nuevas voces. Estos son algunos de los relanzamientos que ha habido: Fearless (Taylor's Version) publicado el 9 de abril de 2021y Red (Taylor's Version) estrenado el 12 de noviembre del mismo año.

¿'1989' próximo lanzamiento?

Los swifties, nombre del fandom de Taylor, aseguran que la cantante les esta mandando señales sobre si '1989' será su siguiente entrega. Pues compartió una fotografía con Drake tipo polaroid, muy similar a la portada de este albúm. De no ser así se rumora se trataría de una colaboración.

1989, fue su quinto disco publicado con Big Machine studios e incluía canciones como: Welcome to New York (Taylor's version), Style (Taylor's version) y Bad blood (Taylor's version).

También, Katy Perry posteó en instagram una fotografía estilo vintage con su perrita, por ello, sus seguidores fueron a comentarle '1989'. Hace unos meses se habían reunido en su departamento.

Los 'easter eggs' de Taylor

Conmúnmente, Taylor esconde pequeñas pistas en sus videos musicales para informales a sus fans sobre sus próximos movimientos en la industria, tal es el caso del video 'The man'. En donde se ve la frase "Desaparecidos. En caso de ser encontrados, devuélvanse a Taylor Swift" una alusión a su situación actual. Algunos usuarios en internet aseguran que en la imagen se encuentran el ordén de su relanzamiento poniendo a 'Speak Now' y no '1989'.

¿Cúal teoría crees que sea cierta?