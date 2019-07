Ser hija de Alejandra Guzmán debe ser un problema: Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán se mostró preocupado por las recientes declaraciones de su hija Alejandra Guzmán y su nieta, Frida Sofía, luego de que la rockera confesara que su hija la golpeó y luego la joven acusara a su famosa madre de lo mismo.

En entrevista para Telemundo, el cantante explicó:

Me preocupa mucho Frida, me preocupa mucho Alejandra. Alejandra pues al sentir que su hija está tan agresiva, pues le duele, y Frida tiene 23 años, le duele, tiene una inseguridad que no es normal, ser hijo de Alejandra debe ser un problema, igual que Alejandra es hija de Silvia Pinal, y eso debe haber sido un problema cuando ella era joven, no es fácil tener una mamá artista e importante y tan triunfadora como es, y eso quiere ella también. Entonces cómo lo voy a hacer, voy a agredir a mi mamá a ver si así sobresalgo yo, o qué sé yo.