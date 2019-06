Ser diferente no es algo maléfico: Fey a la comunidad LGBTTTI

CIUDAD DE MÉXICO.- Fey ha apoyado a la comunidad LGBTTTI desde el inicio de su carrera en 1995, pues para ella el amor, la libertad, el respeto y la equidad de derechos debe ser para todos los seres humanos. Y es lo que exige para esta comunidad.



En los dos últimos años ha estado presente en la Marcha del orgullo en la Ciudad de México. La cantante de "Media naranja" no sólo piensa en combatir los prejuicios, sino que le inculca ese pensamiento a su hija Isabella. El problema para ella es que los padres son quienes dañan a sus hijos con ideas erróneas sobre lo que implica ser diferente.



"Los niños no tienen nada en la cabeza que no les pongan los papás, hay que educarlos con libertad y flexibilidad porque van a ir cambiando sus pensamientos a través de la historia y de las experiencias que van viviendo", expresó.



Fey sostiene que es de suma importancia inculcarle a los jóvenes tolerancia, amor, respeto. Menciona que muchas veces los padres se quedan con ideas de viejas culturas y no se dan la oportunidad de crearse una idea propia. Por esta razón ella asegura que a su niña de ocho años le habla con naturalidad sobre las diversas formas de amor.



"A mi hija le he enseñado que hay niños que les gustan los niños, niñas que les gustan las niñas. Yo lo veo tan natural, así puedo transmitírselo sin miedo, sin decirle que es algo maléfico como muchas veces lo quieren hacer ver. Me da mucho miedo que la gente se enoje con los demás por ser diferentes, es ridículo, hablan en el nombre de Dios y usan términos que son muy delicados, creo que me da más miedo el que juzga", dijo Fey.



Fey participó en la 40 marcha del orgullo LGBTTTI donde dio el banderazo de inicio con sus éxitos "Popocatépetl", "Fiebre de sábado" y "Azúcar amargo".