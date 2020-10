Septiembre ha llegado a su fin y los seguidores de Green Day muestran sus artillería en memes

MÉXICO.- Como cada 01 de octubre, las redes sociales se han llenado de memes dirigidos a Billie Joe, vocalista de Green Day, debido al más icónico tema de la banda: ’’Wake Me Up When September Ends’’.

Traducido al español como ‘’Despiértame cuando termine septiembre’’, el popular tema se vuelve tendencia cada año con imágenes donde usuarios de redes se burlan del interprete. A continuación una recopilación de algunas de ellas.

El tema, que se lanzó en verano de 2005, es el cuarto sencillo del álbum American Idiot. El video fue dirigido por Sam Bayer nominado como mejor video de rock del año VMA 2006 de la MTV.

‘’Wake Me Up When September Ends’’ ocupa el puesto #94 de las 100 mejores canciones del siglo XXI de la revista Rolling Stone, y también ocupa el puesto #448 de "Las 1000 mejores canciones de siempre" de la revista Q. El sencillo es la cuarta canción más exitosa del trío californiano.

La canción fue escrita por el vocalista Billie Joe Armstrong sobre su padre, quién falleció de cáncer de esófago en septiembre de 1982, cuando Armstrong tenía 10 años. Armstrong en un momento, se refirió a la canción como la más autobiográfica que había escrito a ese punto, considerándola "terapeútica" pero también difícil de tocar.