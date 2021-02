“Sentí miedo”: Lucero y su hija dieron positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El coronavirus llegó a la vida de Lucero, pues la intérprete y su hija Lucerito Mijares dieron positivo a Covid-19.

Fue la propia intérprete de “Electricidad” a través de la sección “Mucho qué contar” en su canal de YouTube, contó su experiencia con la enfermedad del coronavirus.

La también actriz aseguró que ya está recuperada del Covid-19, pero quiere que las personas concienticen sobre la importancia de tomar medidas de prevención.

Quiero contarles que me contagié de Covid, estuve contagiada de Covid y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios, y hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos", contó en YouTube.

La protagonista de “Soy tu Dueña” y “Mañana es para siempre” confesó que al recibir su diagnóstico positivo, sintió miedo y ansiedad.

“Inmediatamente siento mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí. He tomado todas las precauciones, utilicé el cubrebocas en todo momento, he limitado mis salidas desde que esto empezó, he intentado ser sensata, en los conciertos vía streaming que di nadie salió contagiado, pero bueno ahora pasó", dijo Lucero.

“Al salir positivo, me sentí muy asustada, no sabes qué podía pasar; afortunadamente pude tener atención inmediata de médicos que son expertos en el tema. Es importante atenderse a tiempo, tomar mis medicamentos como me lo recetaron desde un principio, y tener una salud completa, yo no tengo ninguna enfermedad, hago ejercicio, me alimento bien y creo que eso ayudó a que no me pusiera grave", continuó.

Lo que más afectó a Lucero es el haber contagiado sin querer a su hija Lucerito, razón por la cual le pide a sus fans tomar conciencia y no bajar la guardia en esta pandemia.

"Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana". Finalizó haciendo una exhortación "quiero pedirles que por favor sigan cuidándose, no bajar la guardia. Todavía no se puede cantar victoria, el virus puede ser muy peligroso, debemos cuidarnos nosotros y a las personas que amamos", exhortó.