Sentencia de Pablo Lyle podría tardar más de lo señalado

Ciudad de México.- El actor Pablo Lyle sigue a la espera de una sentencia que le señalaría la jueza Marisa Tinkler Méndez después de que el jurado de Miami lo declarara culpable de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, a quien agredió tras un incidente vial y posteriormente falleció.

Ante dicho escenario, David Ovalle, periodista de Miami, dio una entrevista para Sale el Sol con el fin de revelar algunos datos sobre lo que viene para el actor en la cárcel.

Pese a que la jueza indicó que el 26 de octubre se daría a conocer la sentencia, Ovalle expresó que el resultado podría tardar más en llegar.

Primero lo que tienen que hacer es la investigación y el departamento de la cárcel, ellos van a recomendar una sentencia. El evento de la sentencia, de la corte, no va a pasar en dos semanas, yo creo que va a ser a finales de noviembre, más o menos, no va a ser este mes, sería en noviembre”

¿Cuánto tiempo pasará Lyle en la cárcel?

Sobre el tiempo que considera que Pablo pasará en la cárcel, el periodista manifestó: “Él está enfrentando de 9 a 15 años de prisión, pero la jueza también puede bajar esa sentencia y lo puede hacer 5, 6 o 7 años, dependiendo lo que ella cree que es justo. El va a quedarse aquí en una cárcel del condado, y después de que tenga su sentencia, va a ser transferido a una prisión del estado, y esas son condiciones un poco más fuertes, y puede ser que sea en cualquier parte del Estado de Florida”.

De la misma manera, David comentó que los años que Lyle pasó en prisión domiciliaria no le serán tomados en cuenta para reducir su tiempo en la cárcel. “Usualmente la prisión no toma eso en cuenta, así que él no va a sacar ningún crédito para el tiempo que estuvo libre de la cárcel esperando el juicio. Cuando él tenga su sentencia, en el Estado de la Florida tienes que servir por lo menos el 85% de la sentencia”.

Conjuntamente, Ovalle desestimó que el mexicano pueda salir antes del tiempo establecido por buena conducta. “Aquí en el Estado de la Florida tienes que servir por lo menos el 85% de la sentencia, así que, si te portas muy bien, de todos modos, tienes que tomarlo, así que, si a él le dan 10 años, por lo menos debe hacer 8 años y medio”.

Finalmente, el periodista rechazó la posibilidad de que el artista pudiera salir libre bajo fianza. “Antes del juicio (sí), ahorita no, porque la jueza dijo, bueno, él podría salir del país y regresar a México, por eso deberá hacerlo en custodia”.