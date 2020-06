Señalan que Marvel ofrece gran cantidad de dinero a Hugh Jackman por un cameo de Wolverine

ESTADOS UNIDOS.- Aunque Hugh Jackman ha concluido exitosamente con el papel de ‘Wolverine’, recientemente se habló sobre un posible cameo del personaje en una de las cintas de Marvel. Y aunque el actor ha dejado en claro que no volverá a ponerse las garras, una jugosa oferta podría hacerlo cambiar de opinión.

Según información de We Got This Covered, Kevin Feige está ofreciendo una gran cantidad para hacer que ‘Wolverine’ tenga una breve aparición en Doctor Strange, específicamente en una línea de tiempo alternativa mientras el Hechicero Supremo viaja a través del multiverso.

De acuerdo con información del portal de cine, mientras que se dice que Feige ha hecho una oferta muy lucrativa, la estrella aún no se vende con la idea de regresar para la secuela de Doctor Strange y preferiría esperar y esperar a que se presente un proyecto más adecuado.

Después de todo, si Hugh Jackman volviera como Wolverine en el MCU, incluso por un cameo, entonces Deadpool 3 presenta la oportunidad ideal. Doctor Strange ya tendrá más que suficiente en la trama, y la idea de finalmente ver a Jackman y al archienemigo Ryan Reynolds enfrentarse en una película de superhéroes generaría un gran revuelo.