Señalan de infiel a Luz Elena González y la conductora se defiende

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que en una revista de espectáculos se publicaran unas fotos en las que se le ve a Luz Elena González abrazando a uno de sus compañeros, la conductora de “Aquí Contigo” dio su versión de los hechos y negó cualquier relación extramarital.

Fue en el programa “Chisme No Like”, de Elisa Beristain y Javier Ceriani, que la ex reina de belleza desmintió que anduviera poniéndole “el cuerno” a su esposo Bernardo Martínez, con quien lleva 16 años de casada y ha formado una bonita familia.

A mí también me llegó este mensaje anónimo, pues, diciendo y hablando algo que no tiene sustento, él es mi compañero. De hecho, Daniel Casarín estuvo con nosotros en el programa conduciendo en la parte de deportes… definitivamente él se queda en la sección de noticieros, pero siempre nos saludamos porque el noticiero nos entrega el horario y siempre nos saludamos… se ha portado muy bien conmigo, es un hombre muy respetuoso, es un hombre casado”, explicó Luz Elena.

La presentadora no se explica por qué hay personas que le quieren hacer daño, ya que a lo que dijo en la entrevista, se lleva bien con sus compañeros y siempre trata de ser amable con todos.

“Yo llegué a este canal y siempre he tratado de que sea un ambiente muy bonito, de que estemos todos contentos. Incluso, entre mis compañeros me dice: ‘Oye Luz Elena, puedes conseguir, a lo mejor, un intercambio de ropa, o me puedes prestar un vestido… la verdad es que siempre he estado muy dispuesta a ayudar”, añadió.



El Micrófono de Oro

Hace pocos días Luz Elena González y Mauricio Barcelata recibieron “El Micrófono de Oro” por parte de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, por su gran trayectoria en la televisión, lo que habría ocasionado “envidias” por parte de una de sus compañeras.

Elisa Beristain destacó que Ximena Córdova, colaboradora del programa “Aquí Contigo” y “¡Cuéntamelo Ya!”, hizo un berrinche porque le otorgaron el galardón a sus compañeros y a ella no, además, supuestamente habría externado la modelo que no los quiere en el matutino de El Heraldo TV, ya que están “viejos”.

“Yo hablaba como ‘titulares del programa’ porque estamos todos los días. Ximena está con nosotros, pero ella sólo trabaja dos semanas al mes. La verdad es que ha sido una compañera hasta el día de hoy. Yo, la verdad, no he tenido ningún problema con ella. Creo que hacemos, todos, muy buen equipo. Yo no he sentido eso que me comentas”, apuntó.

Declaración a partir del minuto 59:00