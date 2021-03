Señalan al locutor Arturo “Turry” Macías de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Pons reveló que, cuando era menor de edad, el locutor Arturo “Turry” Macías se propasó con ella durante una cita que originalmente estaba planeada para el cine.

La actriz contó en entrevista para el programa Ventaneando que cuando tenía 17 años de edad, el locutor la invitó a ver una película, pero cuando iban en camino, decidió cambiar el rumbo y la llevó a un motel.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo conocimos a Arturo Macías en una expo de XV años, durante ese tiempo mi familia estaba en una situación muy vulnerable económicamente, todos la estábamos pasando muy mal, y él apoyó a mi familia dándoles algunos productos de la radio, como discos, CD’s, cosas así, para que mi familia la vendiera y pudiéramos salir adelante”, relató Pons.

Posteriormente, Laura reflexionó y explicó cómo fue la propuesta del “Turry” Macías. “Como dicen por ahí, pues nada es gratis en esta vida, y él me dijo: ‘vamos a comer y al cine, como amigos, a pasar un rato y nada más”.

Con la voz entrecortada, la artista agregó: “Mis papás, o sea, me preguntó yo ‘¿cómo me dejaron ir con él?’... tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo ‘¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’, y pues mi sorpresa fue que me llevó a un motel”.

A pesar de la negativa de Pons, el locutor terminó llevándola al lugar. “Dentro del auto le dije ‘no Arturo, no quiero ir’, y yo me sentí asustada. Se quitó la ropa, en un momento se desvistió por completo, de hecho, enfrente de mí, y era la primera vez que yo veía un hombre desnudo. Y él se metió a un jacuzzi y me dijo ‘vente Laura, vamos a meternos al jacuzzi’ […] me metí con él porque me insistía y estando ahí en el un momento se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad, la verdad, o sea, no sabía de nada, para mi si era como quedarme en shock, decía ‘es una pesadilla, lo estoy soñando, ¿qué hago aquí?’”.

Lamentablemente, la situación no paró ahí. “Nos salimos del jacuzzi, y había una cama. Se fue a la cama, me empezó a abrazar, a tocar, saca el condón y me dice ‘ya pues, ahora sí quítate todo’ […] pero yo no me quité nada. Se pone el condón y digo que no, le digo ‘no Arturo, ¿qué te pasa?’, de inmediato prende la televisión y me pone pornografía. Me acuerdo en un momento me dice ‘relájate Lau’, y me hizo sexo oral. Lo cierto es que no me penetró, pero si pasó eso”.

Por último, Laura Pons confirmó que levantará una denuncia ante las autoridades y entre lágrimas confesó que no había contado nada porque no se sentía segura de decirlo.

“Me daba mucha vergüenza, miedo, terror, también me sentía como apantallada, como de que ‘pues es Arturo Macías, locutor y así’, a él no le van a hacer nada, yo como que soy muy… a mí ni quién me pele, quién me va a hacer caso”, remató.