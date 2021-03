Señalan a Mario Bautista de “incumplido y poco profesional” por no atender sus compromisos de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Mario Bautista dejara plantada a la producción de conocido programa de televisión, el cantante fue señalado de “incumplido y poco profesional” por el periodista Alex Kaffie.

En su columna Sin Lisonja, el comentarista destacó que la producción de “Me Caigo de Risa: La Gala Disfuncional”, liderada por Eduardo Suárez, se quedó esperando a su “incitado de gala” para la grabación de uno de los cinco programas especiales que se transmitirán en los próximos días.

El colaborador de “Sale el Sol” aseguró que el intérprete de “Buena Suerte” jamás llegó a su llamado ni tampoco se comunicó con la producción de Televisa para avisar que se no llegaría, por lo que puso en jaque a todo el staff que finalmente lo tuvo que solucionar con otros invitados.

Mario Bautista ¡incumplido y poco profesional! El cantante hizo la «gatada» de no llegar a un compromiso de trabajo. Había confirmado y reconfirmado su asistencia, pero a la hora de la hora no llegó al programa. Sí, Mario Bautista aseguró que iría a 'Me Caigo de Risa: Gala Disfuncional', ¡sin embargo no se presentó! Tal vez al leer esta nota Mario Bautista quiera justificarse alegando que tuvo un contratiempo (situación que nos puede ocurrir a todos), pero ni siquiera tener la cortesía de avisar que no llegas a una cita ¡es una gatada!”, apuntó Kaffie.