"Señalan" a Kimberly Loaiza y Lele Pons de plagio

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 6 de abril, Kimberly Loaiza y Lele Pons dieron a conocer su nueva colaboración musical “Piketona” la cual en poco tiempo logró ser número uno en tendencia en YouTube.

Actualmente Kimberly se encuentra enana de las mejores etapas de su carrera profesional y es que este último años se ha dedicado a enfocarse totalmente a la música es por eso que ha hecho algunas colaboraciones con distintos artistas y en esta ocasión fue con Lele Pons.

En el video se puede ver el empoderamiento de Loaiza y Pons, que llegan a un lugar para tomar sus vestuarios y comenzar una pasarela de “moda”, que al final termina en una fiesta, por su parte Lele utiliza un vestido de cuero en color rojo y Kimberly una falda y top con estampado de Lunas.

Pero hace unas horas en redes sociales ha rondado un video en el que una joven española de nombre Ale la de siempre, asegura que el par de artistas le “robaron” la idea totalmente de la canción y se dejó ver muy molesta.

La joven aseguró que ella desde hace unos meses había anunciado que lanzaría una canción muy parecida a la de Loaiza, y que no se esperaba que alguien más lo haría pero aseguró que le parecía injusto.

Yo he publicado en varias ocasiones que yo iba a sacar ese tema, yo no me invento esto de la nada para colgarme de su fama y ni de su éxito”, a mi todo esto me da mucho coraje porque llevo mucho tiempo detrás” comentó la joven.

Los usuarios hicieron llegar sus comentarios y en su mayoría aseguraron que no había ningún plagio, debido a que las canciones ni se parecen: “deja de usar a alguien cuando no tiene nada que ver contigo”, “las canciones no se parecen en nada, solamente tiene el mismo nombre”, “todo esto es marketing”.

Hay muchas teorías de que Lele fue la primera quien realmente hizo la canción y que pudiera ser que esta joven española, solamente quiera generar más vistas en su video con el objetivo de hacerse “más conocida”.

Por medio de su cuenta de Instagram Kimberly compartió una serie de fotografías en las que sorprendió a sus fanáticos porque aparece con un hermoso vestuario que fue uno de los que utilizo para el video musical de “Piketona”.

En la imagen aparece la “lindurita mayor” utilizando una falda en color café con un estampado en lunas, acompañado de un top color plateado con algunas cadenas y mayas de red.