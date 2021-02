Señalan a “Chuponcito” como acosador sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Una ex compañera de trabajo de “Chuponcito” aseguró para TVyNovelas que el actor la intentó a besar a la fuerza, por lo que tuvo que renunciar a causa del constante acoso que sufría por parte de él.

La mujer que se dijo llamar Anaid Velázquez, denunció públicamente al payaso “Chuponcito”, cuyo nombre real es José Alberto Flores Jandete, de haberla acosado sexualmente cuando laboraban juntos en 2014.

En la entrevista para el medio mencionado, Anaid aseguró que ella nunca le dio motivos a su compañero para que la viera como su posible “amante”, ya que él está casado, y éste empezó a enviarle mensajes que no tenían nada que ver con la relación laboral.

"Yo nunca di pie a nada", comentó la mujer, quien destacó que el actor le pedía que se arreglara más en cuanto a su imagen, ya que le parecía bastante atractiva.

La situación habría empeorado cuando el acoso de “Chuponcito” subió de tono y le expresó abiertamente que la quería cortejar, pero ella no aceptó ya que no le interesaba y tenía pareja sentimental, a lo que el comediante le habría dicho que no le importaba y no la metería en ningún problema.

Al presunto acoso no paraba, indicó, hasta que intentó besarla a la fuerza, lo que la obligó a tener que renunciar a su trabajo para evitar que el hombre la siguiera hostigando, no sin antes contarle a la esposa de “Chuponcito” lo que estaba sucediendo con su marido.

Supuestamente la esposa de la estrella de televisión ya estaba al tanto de los señalamientos hacia su marido.

De acuerdo a una publicación de Milenio, en noviembre de 2020, una ex representante de “Chuponcito” también lo acusó de haberla acosado sexualmente y al igual que a Anaid, el hombre le enviaba mensajes de acoso, la abrazaba en forma morbosa y la intentó besar a la fuerza.

Al no aceptar tener una “relación” con el humorista, la joven fue despedida injustificadamente después de tres años de laborar con él, declaró a varios medios de comunicación.

En ese entonces, “Chuponcito” no dio declaraciones sobre el tema, pero el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que el payaso negó los señalamientos en su contra y tomaría acciones legales en contra de la presunta difamadora.