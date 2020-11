Semidesnuda y golpeada; así pidió ayuda Stephanie Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Eleazar Gómez enfrenta a la justicia luego de que fuera arrestado por golpear y tratar de estrangular a su novia, Stephanie “Teffie” Valenzuela.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

Frank Valenzuela, hermano de la modelo peruana, detalló a “Venga la Alegría” cómo fue que ella logró escapar del actor, quien, según dijo su hermana, tenía la intención de asesinarla.

Comentó que la última vez que habló con Eleazar fue unas horas antes del escándalo, pues él planeaba pedir la mano de Stephanie.

“Ella tenia la pedida de mano, Eleazar me llamó y me dijo a mí que le iba a pedir la mano a mi hermana. Fueron a cenar, no sé qué situación pasó en la cena, Eleazar es una persona temperamental, hiperactiva”, dijo Frank al matutino de Azteca.

“Dice (Stephanie) que empezaron a pelear, que llegaron al departamento y ahí los vecinos me contaron que hubo gritos, que gritaban ‘¡Auxilio, me van a matar!’”, continuó.

Semidesnuda y magullada fue como Stephanie se apareció ante sus vecinos pidiendo ayuda a eso de las 4:00 de la madrugada, y llamaron a las autoridades para que detuvieran a Eleazar.

“Él le mordió la cara y la ahorcó. Ella se safó y los vecinos me dijeron que bajó semidesnuda (…) la ayudaron, le pusieron una bata y con eso la taparon y de ahí ya llegó la policía”, explicó.

Jeanette Karam, otra ex novia de Eleazar Gómez, se unirá a Stephanie Valenzuela para demandar al actor por agresión física y psicológica.