Selena Quintanilla es clasificada como ''La mejor artista latina de todos los tiempos'' por Billboard

ESTADOS UNIDOS.- Selena Quintanilla no está pero no tampoco se ha ido, la cantante ha dejado un gran legado que, hasta el día de hoy, sigue siendo reconocido.

La tarde del pasado miércoles se llevaron a cabo los Premios Latin Billboard donde varios artistas lograron hacerse de su premio a lo mejor de la música latina, no obstante, también hubo un reconocimiento para la ‘’reina del tex-mex’’.

‘’¡Selena ha sido clasificada por @billboard como ‘’la mejor artista latina de todos los tiempos’’ La tabla se basa en una fórmula que combina todos los títulos de la lista semanal Hot Latin Songs y el recuento de Top Latin Albums’’, se leía en la página oficial de la cantante mientras celebraba dicho nombramiento.

Pero eso no fue todo, pues Quintanilla también apareció dentro del rankin de las mejores canciones latinas con varios de sus temas más populares.

‘’Selena también es reconocida en dos listas adicionales: ''Greatest Of All Time Hot Latin Songs'' con "No Me Queda Mas" en el # 13, "Fotos y Recuerdos" en el # 29, y "Amor Prohibido en el # 46 adicionalmente, ‘’Greatest Of All Time Hot Latin Songs Artists’’ en el # 10. # Billboards2020’’, comunicaron en su cuenta de Instagram.

Cabe resaltar que la cantante continúa brillando dentro de la industria musical pese al cambio de generaciones.