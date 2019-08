Selena Quintanilla ahora sonará en melodías para bebés

ESTADOS UNIDOS.- Ahora podremos escuchar los temas más famosos de Selena Quintanilla en melodias para bebés. Canciones como “Bidi Bidi Bom Bom” y “Dreaming of You” formarán parte del proyecto de Rockabye Baby, que convierte temas de grandes artistas Swift en canciones de cuna.

Según información de Hoy Los Ángeles, la plataforma musical señaló que el nuevo álbum, que sale al mercado el próximo 20 de septiembre, incluye doce temas de la popular artista, transformados en sonidos más relajantes gracias al uso de xilófonos, glockenspiel y otros instrumentos de percusión.

De esta manera, Selena se une a la lista de estrellas altinas que ya tienen canciones arrulladoras para bebés.

Lullaby Renditions de Selena incluye éxitos como “Baila esta cumbia”, “Amor prohibido”, “Como la flor”, “La carcacha”, “El chico del apartamento 512", “Si una vez”, “No me queda más”, “Fotos y recuerdos”, “Tú, solo tú" y “I Could Fall in Love”.

Así es como la producción decidió rendir homenaje a Selena Quintanilla Pérez, quien fue asesinada a sus 23 años en 1995.

La empresa informó que ha vendido más de 1,8 millones de discos de Rockabye Baby compactos y tenido 2 millones de descargas digitales.