Selena Gomez y Zoe Saldaña estarán en México para filmar musical sobre narcos

Ciudad de México.- Selena Gomez y Zoe Saldaña emprenderán en México un nuevo proyecto que se centra en narcotraficantes.

Se trata de un musical que será dirigido por el francés Jacques Audiard y que tiene como título tentativo “En busca de Emilia Pérez”.

El proyecto que será en tono de comedia abordará la historia de Juan del Monte, capo de la droga mexicano que para desaparecer del negocio y comenzar una nueva vida se convertirá en una mujer.

Cinta protagonizada por Karla Sofía Gascón

El protagónico del filme estará a cargo de la actriz trans española Karla Sofía Gascón, quien colaboró en la nueva versión de la serie Rebelde, de la plataforma Netflix.

Hasta el momento se desconoce cuáles serán los roles tanto de Selena como de Zoe, pero ha trascendido que alguna de ellas encarnará a Rita, abogada que facilitará la transformación del narco.

En la parte musical, la producción eligió a la actriz y cantante gala Camille, que es reconocida por su colaboración en películas como Ratatouille y El Principito.

Fotos: Agencia México

Selena Gomez sigue cosechando éxitos

Mientras comienza la filmación, Gomez sigue cosechando éxitos como actriz y productora, en la serie Only Murders in the Building. Por su parte, Saldaña trabajó en la cinta El Proyecto Adam, junto a Ryan Reynolds, además de confirmar que será parte de las secuelas de Avatar.

A su vez, Jacques Audiard es uno de los cineastas contemporáneos más prestigiosos, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes por el drama Dheepan, y uno de sus proyectos más reconocidos es la cinta Lee mis labios (2001).