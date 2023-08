Selena Gomez y Miley Cyrus anuncian nueva música para el mismo día

ESTADOS UNIDOS.- Tanto Selena Gomez como Miley Cyrus fueron una parte importante en la infancia de muchas personas, por lo que un nuevo lanzamiento musical siempre dibuja una sonrisa en los rostros de aquellos que disfrutaron "Hannah Montana" o "Los Hechiceros de Waverly Place".

Esto ha sucedido por partida doble durante la mañana de este jueves, en la cual ambas artistas anunciaron sus rumoreados y anticipados sencillos para el mismo día, el próximo viernes 25 de agosto.

Miley confirmó lo que desde hace días se había estado rumoreando con bastante fuerza. "Used To Be Young" será el título de su próxima canción, la cual parece estar muy ligada a su último álbum, pues también confirmó que será lanzada junto con una entrevista sobre los primeros 30 años de su vida.

Muchos fanáticos esperan que el sencillo sea parte de una segunda parte de "Endless Summer Vacation", la cual podría ser anunciada durante la entrevista, que será emitida en la cadena ABC de Estados Unidos.

August 25TH. USED TO BE YOUNG.



In celebration of my new single release Endless Summer Vacation (backyard sessions) continues. Aug 24 @ 10pm EDT on ABC. This time with a retrospective interview sharing stories about the first 30 years of my life in honor of U2BY. This song is… pic.twitter.com/auU6nH8nXC— Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 17, 2023

Por otro lado, Selena Gomez reveló que el mismo día lanzará su sencillo titulado "Single Soon", del cual también habían rumores desde hace días y se espera que sea un pequeño adelanto de su tercer álbum de estudio en solitario.

Han estado pidiendo nueva música por un tiempo. Como aún no he terminado con 'SG3', quería lanzar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano. SINGLE SOON. 25 de agosto", escribió la intérprete de "Slow Down" en redes sociales.

Y’all have been asking for new music for a while. Since I’m not quite done with SG3, I wanted to put out a fun little song I wrote a while back that’s perfect for the end of summer. SINGLE SOON. August 25th. Presave it now. �� https://t.co/wal44m2ISS pic.twitter.com/g0kEdUHMnc— Selena Gomez (@selenagomez) August 17, 2023

Esta no es la primera vez que ambas artistas se enfrentan en una sola noche, pues en 2013 sus más recientes lanzamientos musicales del momento coincidieron con la publicación de "We Can't Stop", de Miley, y "Slow Down" de Selena.