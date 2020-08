Selena Gomez y David Henrie anuncian lanzamiento de una nueva película

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez y David Henrie, ex estrellas de ‘’Los Hechiceros Waverly Place’’, llenaros a sus fanáticos de nostalgia luego de verlos juntos anunciando un estreno virtual de la próxima película de David Henrie, ‘’This Is the Year’’.

El estreno virtual se llevará a cabo el 28 de agosto a las 7:30 EDT y los fanáticos pueden comprar boletos para el evento en el sitio web oficial de la película por $ 11.99 dólares.

El boleto incluirá acceso a una fiesta previa al espectáculo con Gomez y David Henrie, la película, una sesión de preguntas y respuestas en vivo con el elenco, presentada por Charli y Dixie D'Amelio y una actuación de Lovelytheband.

‘’This Is the Year’’ es una comedia para adolescentes sobre un estudiante de secundaria nerd (Lorenzo Henrie) que intenta conquistar a la chica de sus sueños embarcándose en un viaje por carretera con sus amigos. El viaje por carretera es para ver a Lovelytheband en el festival de música más grande del año.

Vanessa Marano, Jake Short, Alyssa Jirrels, Gregg Sulkin, Bug Hall, David Henrie, Jeff Garlin, Laura Marano, Kate Katzman, Gregg Christee y Big Joe Henry también protagonizan.

"Con toda la locura que está ocurriendo en el mundo, una película para sentirse bien es justo lo que necesitamos", dijo Gómez junto a David Henrie en un video sobre el estreno virtual.

Con esta cinta David Henrie debutará como director, que escribió con Pepe Portillo y Hall. Gomez se desempeña como productor ejecutivo.

Cabe señalar que el actor ya había dicho previamente en Twitter que estaba trabajando con Gomez en un nuevo proyecto juntos.