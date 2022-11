Selena Gomez y Cara Delevingne celebraron Halloween en Times Square

ESTADOS UNIDOS.- Halloween es una de las festividades preferidas de las celebridades de Hollywood, pues hacen uso de su abundante economía y equipo de asistentes creativos para dar con algunos de los disfraces más elaborados que se han visto en el año.

Sin embargo, también hay artistas que apuestan a lo seguro y deciden vestirse con trajes no tan elaborados pero igual de divertidos. Este es el caso de Selena Gomez y Cara Delevingne, quienes se disfrazaron de nada más y nada menos que un plátano y una gallina.

Durante la noche del día de ayer, Selena Gomez fue captada vestida con una botarga de plátano mientras bailaba por las calles del Times Square en Nueva York. La artista estaba acompañada por sus amigas y se veía muy contenta, aprovechándose de su disfraz para no ser reconocida tan facilmente.

Las actrices protagonizaron la segunda temporada de Only Murders in the Building

Por otra parte, usuarios de redes sociales empezaron a publicar videos de un extraño individuo vestido de gallina corriendo por las mismas calles neoyorquinas. Esta gallina resultó ser la modelo y actriz Cara Delevingne, quien corrió a los brazos de Selena tras verla al otro lado de la calle.

Las actrices no son extrañas a sí mismas, pues son grandes amigas desde hace años e incluso recientemente compartieron créditos en la popular serie de Hulu Only Murders in the Building, en la que interpretan a dos jóvenes que comparten un tímido romance.

Hasta el momento, ninguna se ha pronunciado al respecto o aclarado si el encuentro fue planeado o una grata coincidencia, no obstante, el evento quedará como uno de los momentos más entretenidos de las celebraciones de Halloween de este año.

