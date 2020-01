Selena Gomez señaló que hubiera deseado haber escrito 'Hello' de Adele

ESTADOS UNIDOS.- Durante una entrevista para Capital FM, se le cuestionó a Selena Gomez sobre cuál sería la canción que desearía haber escrito.

"Me hubiera gustado hacer 'Send My Love (To Your New Lover)' o 'Hello'", respondió la cantante.

Sin embargo, Gómez aclaró: "Nunca tocaré una canción de Adele en mi vida. Nunca trataría de cantarla".

Aún así, ella desea haber sido parte de esa magia musical. "Diría que esos fueron dos que pensé, 'Hombre, me encanta tanto y desearía haber escrito algo así'".

Si bien es una obvia fanática de la música, hubo un mensaje para el que no tenía una respuesta: "Una canción que te recuerda estar enamorado".

"No sé si tengo uno", dijo la estrella de "Lose You to Love Me" después de posar para pensar. "Sí, no creo que tenga uno".

Sin embargo, Gomez conocía la primera canción que amaba: "I Hope You Dance" de Lee Ann Womack.

"A mi y a mi nana nos encantaba, así que me hace pensar en mi hogar", explicó la estrella. "Es una canción dulce. Lloro cada vez".