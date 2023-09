Selena Gomez revela que Miley Cyrus sabía que lanzarían música el mismo día

ESTADOS UNIDOS.- 2023 ha sido un año lleno de sorpresas musicales, entre ellas se encuentra el éxito rotundo "Flowers" de Miley Cyrus y su emotivo nuevo sencillo "Used to Be Young", el cual fue lanzando el mismo día que "Single Soon" de Selena Gomez.

Tras dicho anuncio, los fanáticos de ambas artistas incendiaron redes sociales con sus opiniones sobre el curioso choque entre las excompañeras de Disney Channel. De este modo, la gran mayoría se tomó la coincidencia de la mejor manera posible, pues significaba una doble ración de música que disfrutar.

Por otro lado, hubieron aquellos que sospecharon que el evento podría dañar la relación amistosa entre las cantantes, pues podría interpretarse como un sabotaje. Sin embargo, la intérprete de "Lose You to Love Me" afirmó que ambas sabían que lanzarían sus nuevas canciones el mismo día.

Fue hace unos meses, tal vez dos. Ambas nos apoyamos mucho. La amo mucho. No fue como, 'Oh, deberíamos cambiar esto'. Fue como, 'Oh, deberíamos abrazarlo y convertirlo en un momento", afirmó Gomez en una reciente entrevista.

here's the video! STREAM single soon and used to be young!

Del mismo modo, dos días antes del lanzamiento de ambas canciones, tanto Miley como Selena tomaron sus redes sociales para bromear sobre la coincidencia y hacer un llamado de unidad musical.

. @selenagomez and I are both dropping our new SINGLEs SOON…..

I SAY WE #USEDTOBEYOUNG.



I SAY WE #USEDTOBEYOUNG. https://t.co/KREFoDpnXM— Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 18, 2023

Mientras que "Single Soon" es un himno pop de liberación femenina, "Used To Be Young" supone un emotivo relato sobre la juventud de Miley y cómo aprecia mucho esos momentos de crecimiento.