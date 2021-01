Selena Gómez: replica vestido de su infancia, en una versión más chic

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez ha vuelto a cantar en español luego de 10 años de darle un descanso a este idioma que está tan relacionado con sus raíces, pero todo parece indicar que la cantante ha dejado más de un guiño a sus orígenes en su nuevo video musical, que incluye un throwback hacia una fotografía de su infancia que sus fanáticos recuperaron a través de redes sociales.

¿Será que para el estilo aplica la misma norma que la materia? ‘No se crea, ni se destruye, solo se transforma’. Y es que algo tan personal como la manera en que vestimos, puede ser, desde que somos niñas y niños, una manera de expresar nuestro sello más íntimo. Bien lo mencionó la diseñadora, Kate Spade en alguna ocasión: ‘jugar a vestirnos es algo que comienza a la edad de cinco años y realmente nunca termina’.

El vestido que usa Gomez en el video "De una vez"

Así, en ‘De una vez’, la fundadora de Rare Beauty nos confirma de manera contundente esta frase revelando el más emocionante ‘antes y después’ de su estilo. Sus seguidores circularon a través de Twitter e Instagram un comparativo de la cantante llevando un vestido de flores muy parecido al que usa en su nueva producción musical.

En la foto recuperada por sus seguidores, Selena Gomez tiene probablemente cinco o seis años, viste una prenda con estampado floral, con cuello triangular y lleva sus rizos sueltos, sujetando el flequillo con un pasador. Dos décadas después, Gomez muestra la evolución de este vestido, firmado por la casa de modas Rodarte para su temporada primavera/verano 2021.

Y aunque se desconoce si este viaje al pasado -que tiene como vehículo un vestido de lo más romántico- fue intencional, es innegable que la intérprete está experimentando una etapa muy natural desde hace tiempo. Sin poses ni pretensiones, Selena Gomez explora la importancia de permanecer fiel a tus raíces, ya sea a través de un idioma que le recuerde a su padre, originario de Guadalajara, o bien, con una prenda que bien puede simbolizar la evolución de la artista.

Los aretes del atuendo ¡Son mexicanos!

La cantante con raíces mexicanas lanzó una canción en español: ‘De una vez’, después de varios años de no hacerlo, sorprendiéndonos con un look imperdible.

Fue la propia Selena Gomez quien compartió un tweet en el que una de sus seguidoras publicó este comparativo con la leyenda "Look at her now", haciendo referencia a su canción estrenada el año pasado, una que también habla de transformaciones y nuevos comienzos. Porque si algo sabe hacer la cantante es volver a empezar.