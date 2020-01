Selena Gomez realizará una fiesta de lanzamiento de su nuevo álbum 'Rare'

ESTADOS UNIDOS.- Falta Muy poco para que Selena Gomez lance su tan esperado tercer álbum de estudio, Rare, y todos están invitados a la fiesta.

La cantante anunció el pasado domingo que los Selenators pueden reunirse alrededor de sus dispositivos el jueves por la noche para un especial de la fiesta de lanzamiento del álbum iHeartRadio. "¡No puedo esperar para compartir este momento especial contigo solo en @livexlive!", expresó por Twitter.

El álbum, que saldrá oficialmente el viernes, tendrá un adelanto durante la transmisión especial en vivo de Los Ángeles en honor al seguimiento del álbum Revival de Sel 2015. Además de una "mirada íntima en los detalles", el álbum también contará con un exclusivo Q&A con JoJo Wright de KIIS FM.

"Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar a que escuches mi corazón", tuiteó Selena durante el mes de diciembre junto con un video granulado con fragmentos de los videos de los singles lanzados desde el álbum hasta ahora, incluyendo "Lose You to Love Me" y "Look At Her Now".

Además de los temas ya conocidos, el disco cuenta con:

"Rare"

"Dance Again"

"Ring"

"Vulnerable"

"People You Know"

"Let Me Get Me"

"Crowded Room" feat. 6lack

"Kinda Crazy"

"Fun"

"Cut You Off"

"A Sweeter Place" feat. Kid Cudi