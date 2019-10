Selena Gomez habla sobre el respeto que debe de haber entre mujeres

LOS ÁNGELES, California.- Selena Gomez realizó una transmisión en vivo la tarde del miércoles donde pedía a sus fanáticos tener respeto por otras personas, en especial mujeres con otras mujeres, mensaje que posiblemente iba para quienes han estado atacando a Hailey y Justin Bieber.

‘‘Me siento muy agradecida por cómo recibieron mi canción. Mucho, de verdad. Sin embargo, nunca aprobaré que las mujeres traten de destruir a otras mujeres. Esa jamás será mi forma de actuar, así que por favor, sean más amables’’, señaló la también actriz.

La cantante señala que no apoya esas posturas e invita a comportarse en una manera en la que otras personas puedan sentirse identificadas y orgullosas.

‘‘Da igual cuál sea la situación: si son fans míos, por favor, no ataquen a nadie. No se dejen llevar ni digan cosas que solo sientan en ese momento. Háganlo por mí: eso no es lo que apoyo. Lo único que quiero es crear cosas con las que me identifique y de las que esté orgullosa’’.

Cabe señalar que Selena transmitió en vivo luego de dar a conocer el lanzamiento de un segundo video musical, el cual fue totaolmente grabado con un iPhone 11 pro.

La canción lleva el titulo de: ‘‘Look at her now’’ y se volvió tendencia en Twitter, tal como lo hizo el primer sencillo llamado: ‘‘Lose you to love me’’.