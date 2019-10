Selena Gomez pide a fans que atacaron a Justin Bieber que se queden en paz

“Lose You To Love Me” (Perderte a ti para amarme a mí), tema con el que Selena Gomez marcó su regreso a la música ha creado una gran polémica porque se dice lleva dedicatoria a su ex, Justin Bieber.

La letra de la canción que en diferentes momentos habla de cómo en “dos meses nos remplazaste”, y que muchos relacionaron con el apresurado rompimiento con la intérprete y el nuevo romance con su ahora esposa Hailey Baldwin, creó una gran cantidad de críticas al cantante y su pareja por parte de los fans de Selena, controversia que fue creciendo cuando Hailey colocó en sus redes sociales la portada del tema “I’ll Kill You” (Te voy a matar) de Summer Walker, lo cual encendió aún más los ánimos de los seguidores de Gomez contra los recién casados.

Por tal motivo, y después de lanzar su segundo tema “Look At Her Now”, la también actriz aprovechó para pedir a sus fanáticos que cambien de actitud porque no es su intención iniciar ninguna confrontación con nadie. “Me siento muy agradecida por cómo han recibido mi canción. Mucho, de verdad. Sin embargo, nunca aprobaré que las mujeres traten de destruir a otras mujeres. Esa jamás será mi forma de actuar, así que, por favor, ser más amables entre ustedes”.

A pesar de que hace unos días comentó que las composiciones hablan de muchas de sus experiencias, reiteró a sus seguidores que se queden en paz. “Da igual cuál sea la situación: si son fans míos, por favor, no ataquen a nadie. No se dejen llevar ni digan cosas que solo sienten en ese momento. Háganlo por mí: eso no es lo que apoyo en el fondo de mi corazón. Lo único que quiero es crear cosas con las que me identifique y de las que esté orgullosa”.

Hasta este momento ni Bieber ni Hailey han reaccionado al mensaje de la intérprete estadounidense.