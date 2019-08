¿Selena Gomez peleada con quien le donó su riñón?

ESTADOS UNIDOS.- Varios medios señalan que Selena Gomez no habla más con Francia Raisa, quien fuera su mejor amiga y además, quien le donó un riñón a la cantante luego de estar entre la vida y la muerte.

"Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón", dijo Gómez en ese momento. "Estoy increíblemente bendecido", es una parte del escrito que Gomez le dedicaría a Raisa luego de haber sido dada de alta de la cirugía.

Según información de RadarOnline, la cantante se alejó de su amiga.

En los últimos años, Raisa, que no ha sido vista con su ex amiga en más de un año, ha rendido homenaje al cumpleaños de Gómez el 22 de julio. Pero este año, no hizo comentarios públicos sobre el gran día de la estrella.

Una fuente le dijo exclusivamente a Radar que Gómez y Raisa no habían hablado en absoluto desde octubre pasado, el mismo mes en que la cantante sufrió un colapso y se registró en un centro de salud mental.

Su mejor amiga le donó un riñón, pero Selena Gomez ya no le habla



Una fuente separada afirmó que Raisa estaba enojada cuando su ex mejor amiga comenzó a tomar "decisiones poco saludables" después de su arriesgada cirugía de trasplante de riñón, que dejó a la joven de 31 años en un estado físico y emocional frágil.

Hasta el momento ni Selena ni Francia han hablado al respecto.



