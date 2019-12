Selena Gomez pasó Navidad firmando 4.000 copias de su álbum RARE

Selena Gomez acudió a su cuenta de Instagram para dar a conocer que firmó 4.000 copias de su próximo álbum Rare, que se entregará a algunos fanáticos.

‘‘¡Feliz Navidad y muchas, muchas bendiciones para ti y tus seres queridos! 4.000 menos 6.000 más para salir RARE saldrá el 10 de enero’’, escribió la cantante al pie de la foto en donde mostraba las miles de portadas que ya había firmado.

Recordemos que a principios de este mes, Selena mostró un adelanto de Rare antes de su lanzamiento en 2020. Al compartir un video que presentaba un collage de imágenes de la cantante de "Love You To Lose Me" a lo largo de varias etapas de su vida, estrenó un fragmento de su nueva canción "Rare".

En otra publicación, lanzó la lista de canciones para el muy esperado álbum, junto con fragmentos de cada canción. "Look At Her Now", "Lose You To Love Me" y "Rare" aparecen en el álbum, así como las canciones "Dance Again", "Ring", "Vulnerable", "People You Know", "Let Me Get Me, hazaña "" Crowded Room ". 6lack, "Kinda Crazy", "Fun", "Cut You Off" y "A Sweeter Place" feat. Kid Cudi.

"No puedo creer que revele el arte y el título de mi nuevo álbum RARE, que saldrá el 10 de enero", escribió. "Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar a que escuches mi corazón. Puedes hacer un pedido RARO ahora".

Selena ha sido muy sincera con respecto a la inspiración para Rare. Además de revelar que el álbum refleja sus años de reconstrucción después de relaciones fallidas y dificultades personales, también ha admitido que el proceso de hacer el álbum la ha ayudado a sanar.