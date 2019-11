Selena Gomez obtiene su primer #1 en Billboard Hot 100

ESTADOS UNIDOS.- Más de 10 años después de aparecer por primera vez en el Billboard Hot 100, Selena Gomez hace historia y llega al número 1 de la lista con "Lose You to Love Me". El tema salta del número 15 al puesto más envidiable después de su primera semana completa de seguimiento de datos.

Streams, ventas y airplay: "Lose" lanza 20-1 en Streaming Songs, con 38.8 millones de streams estadounidenses en la semana que finaliza el 31 de octubre, según Nielsen Music, bueno para el trofeo de Streaming Gainer de Hot 100. Se mantiene en la cima de las ventas de canciones digitales con 39,000 vendidas en el mismo lapso.

En la lista de Radio Songs, se estrena en el n. ° 41 con 24,2 millones de impresiones de audiencia en la semana que finaliza el 3 de noviembre.

La canción fue lanzada el miércoles 23 de octubre y se espera que sirva como la primera muestra del próximo álbum de Gómez, el primero desde Revival en 2015.

Primer No. 1 de Gomez: Gomez logra su primer Hot 100 No. 1 después de alcanzar su punto más alto hasta el No. 5 con "Good For You", con A $ AP Rocky, en 2015 y "Same Old Love" en 2016. ( Agrega su octavo top 10 y el primero desde que "It Ain't Me", con Kygo, alcanzó el número 10 en mayo de 2017).