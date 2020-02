Selena Gomez lanza tema de su gira pasada

LOS ÁNGELES, California.- Selena Gomez está viviendo uno de sus mejores momentos, o al menos eso parece luego del lanzamiento de su último álbum ‘Rare’, su nueva línea de maquillaje y ahora un nuevo single que formó parte de su pasado tour.

El jueves por la tarde la cantante acudió a redes sociales para anunciar el lanzamiento de "Feel Me", una canción que interpretó por primera vez en su gira Revival 2016. Cuatro años después, la cantante finalmente lanzó una versión de estudio para que sus fanáticos dedicados la agreguen a su biblioteca.

"En la gira ‘Revival’, presenté una canción de la que no han dejado de hablar desde entonces. Entonces me preguntaste y escuché Hoy, Feel Me está en línea y en vinilo en todas partes”, expresó Selena a la vez que compartía una foto de sí misma cantando en el escenario.

En el sencillo, Gómez se inclina hacia el deseo de que un ex infiel se arrepienta de maltratarla. "Quiero que me sientas", canta, esperando que esté en la mente del hombre misterioso cuando está con otra persona.

"Nadie te ama como yo te amo / Nunca hagas trampa nunca mientas / Nunca pongas a nadie por encima de ti / Te di espacio y tiempo", canta Gómez.