Selena Gomez interpretará a Linda Ronstadt en su película biográfica

ESTADOS UNIDOS.- En exclusica, la revista especializada en música Rolling Stone confirmó este miércoles que Selena Gomez interpretará a Linda Ronstadt en un próximo largometraje biográfico de la emblemática cantante estadounidense.

Dicho anuncio surge después de que la intérprete de "Single Soon" compartiera el pasado martes en sus historias de Instagram que estaba leyendo la biografía de Ronstadt, titulada 'Simple Dreams' y publicada en 2013.

La cinta está actualmente en preproducción, con John Boylan, el manager de Ronstadt, y James Keach como co-productores. Detalles adicionales sobre el elenco y la fecha de lanzamiento aún no han sido anunciados.

Entre las principales similitudes entre ambas celebridades, además de su apariencia, se encuentra su ascendencia mexicana, pues el padre de Linda es originario del pueblo de Banámichi, en el estado de Sonora.

En 2022, Ronstadt lanzó su álbum "Feels Like Home", que contenía historias de su herencia y recetas sonorenses. Asímismo, en la película "Linda and the Mockingbirds" narra su visita a Banámichi con Jackson Browne en 2019, donde trabajaron con los estudiantes de la Academia de Artes Culturales Los Cenzontles.

Ronstadt se retiró del canto después de ser diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en 2012. Su última actuación fue tres años antes, en el Auditorio Municipal de San Antonio. En 2021, vendió su catálogo a Iconic Artists Group de Irving Azoff.

Linda Ronstadt es reconocida por tener uno de los catálogos más impresionantes de la industria, con pistas como "You're No Good", "I Can't Help It (If I'm Still in Love with You)", "Heat Wave", "Hay Unos Ojos" y muchas más.