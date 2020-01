Selena Gomez habla del ''abuso emocional'' que sufrió con Justin Bieber

ESTADOS UNIDOS.- Durante una entrevista con Lulu García-Navarro de NPR, Selena Gomez habló sobre su relación con Justin Bieber, donde señaló que había pasado por ‘‘abuso emocional''.

"He encontrado la fuerza en eso", dijo. "Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuoso, siento que fui víctima de ciertos abusos”, aclara.

Cuando se le preguntó si quería decir "abuso emocional", Gómez respondió: "Sí", y agregó: "Tenía que encontrar una manera de entenderlo como un adulto. Y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo. Por mucho que definitivamente no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que he sentido y he encontrado la manera de pasar por eso con tanta gracia como sea posible”.

La interprete de ‘Rare’ continuó explicando que su sencillo número uno, "Lose You to Love Me", la ayudó a sobrellevar ese dolor.

"Estoy muy orgullosa de eso", dijo sobre la canción. “Tiene un significado diferente para mí ahora que cuando lo escribí. Sentí que no obtuve un cierre respetuoso, y lo había aceptado, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho”.

"No es una canción de odio; es una canción que dice: tenía algo hermoso y nunca negaría que no era eso ", agregó Gómez. "Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y sentí que esta era una excelente manera de decir, ya sabes, está hecho, y lo entiendo, y lo respeto, y ahora aquí estoy entrando en otro capítulo”.