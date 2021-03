Selena Gómez habla de su bipolaridad y sus motivos de hacerla pública

ESTADOS UNIDOS.-La cantante Selena Gómez está de regreso en el ámbito musical con la llegada de su nuevo disco, "Revelación", su primer álbum totalmente en español. Pero muchos de sus seguidores se preguntan por qué esperar tanto para un nuevo lanzamiento.

Durante una entrevista para hablar del proyecto, la cantante de origen mexicano explicó por qué la tardanza en el lanzamiento de esta nueva producción en su idioma, además que aprovechó para revelar la razón que la orilló a confesar su estado clínico.

En una entrevista para la revista People en español, la cantante explicó que llegó un momento en el que se dio cuenta que no era necesario fingir que todo en su vida era perfecto.

“Cuando era más joven pensaba que tenía que ser perfecta y es imposible mantener la apariencia de que todo está bien. Llegué al punto en el que no me sentía auténtica. Era importante ser honesta con mis fans ya que siempre han sido valientemente abiertos y honestos conmigo. No se me escapa la conexión que tengo con ellos”, contó a la publicación.

Sobre sus nuevo álbum, Selena confesó que llevaba ya una década queriendo grabar un disco completamente en español, pero distintas circunstancias retrasaron el proyecto.

“Estoy agradecida de haber esperado porque hubiera sido un proyecto completamente diferente hace 10 años. Los últimos dos años, naturalmente, llevaron a que el momento fuera el adecuado", explicó.

“Trabajando en (el tema) 'Taki Taki’ y luego conociendo a Tainy cuando trabajamos juntos en ‘I Can't Get Enough’, me sentí realmente inspirada para finalmente hacerlo. Tainy y yo comenzamos a intercambiar ideas y fue a partir de ahí (que surgió la idea del disco’. Esto absolutamente es algo en mi lista de deseos. Estoy muy contenta con el resultado y definitivamente no será el último”, afirmó.

Selena Gomez reveló que le encanta cantar canciones en español, la lengua de sus ancestros y que a ella le gusta mucho. “Es un idioma hermoso. Me siento diferente cuando canto en español, me lleva a otro mundo en mi mente. Hay algo muy atractivo para mí cuando canto en español”.

En cuanto a las enseñanzas que le ha dejado la pandemia, la también actriz dice que la más importante es lo necesaria que es la conexión humana.

“Creo que todos tenemos una nueva apreciación de muchas cosas que antes dábamos por sentadas. Creo que más que nada (aprecia) la importancia de una conexión humana genuina. Sé que eso es lo que más anhelo. Espero que cuando superemos esto, habrá menos teléfonos móviles en las mesas de cenar y no daremos por sentada la experiencia de estar juntos y viviendo el momento sin las distracciones de la tecnología”, aseguró.

Además del disco, Selena Gomez prepara una nueva serie de televisión en la que compartirá créditos con los comediantes Steve Martin y Martin Short. “Generalmente, tengo horarios de llamadas tempranas para estar en el set y trabajó largas horas. Me encanta tener este tipo de estructura en mi vida. Olvidé lo mucho que extrañaba estar en el set. Se siente increíble”, aseguró.