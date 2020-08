Selena Gomez se une a Steve Martin y Martin Short para nueva serie en Hulu

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que Selena Gomez ha regresado con todo, y no sólo lo decimos por su reciente álbum o su nueva línea de maquillaje, sino porque ahora también se ha dado a conocer que la cantante ha firmado con Steve Martin y Martin Short para la próxima serie de comedia de Hulu "Only Murders in the Building".

La serie, que se anunció por primera vez en enero en la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión, sigue a tres extraños (Martin, Short y Gomez) que comparten una obsesión por el crimen real y de repente se ven envueltos en uno.

El papel marcará el primer papel regular de Gomez en televisión desde su tiempo en la serie de Disney Channel "Wizards of Waverly Place". Además de su exitosa carrera musical, Gomez ha protagonizado películas como "Spring Breakers", "Monte Carlo", la franquicia animada "Hotel Transylvania" y "The Fundamentals of Caring". También fue productora ejecutiva de la serie dramática de Netflix "13 Reasons Why" y protagonizará y será la productora ejecutiva del programa de cocina de HBO Max "Selena + Chef".

“Only Murders in the Building” proviene de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman. Martin y Hoffman serán productores ejecutivos junto con Short, Gomez, el creador de "This is Us" Dan Fogelman y Jess Rosenthal. 20th Century Fox Television producirá.

Hulu ha tenido éxito en el género del crimen real en el pasado, aunque ciertamente no en forma de comedia. El transmisor emitió previamente la serie limitada "The Act", ganadora del Emmy, protagonizada por Patricia Arquette y Joey King. También se anunció el viernes que Hulu estaba preparando una serie basada en el caso de suicidio por mensajes de texto de Michelle Carter con Elle Fanning adjunta para interpretar a Carter.