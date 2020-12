Selena Gómez es la tercera mujer más seguida de Instagram

ESTADOS UNIDOS.- No cabe duda que Selena Gómez es una de las artistas más queridas por los internautas, razón por la cual acaba de convertirse en la tercera mujer más seguida en la historia de Instagram.

La intérprete de “Good for you” “Come & Get It” y “Lose you tol ove me” alcanzó ayer los 200 millones de seguidores de Instagram, lo que también la convirtió en la quinta celebridad más seguida y la segunda cantante más popular en la famosa red social.

A pesar de tener apenas 1690 publicaciones en su cuenta oficial, la famosa consiguió este logro gracias al apoyo de sus fans, quienes desde el pasado 28 de diciembre, realizaron una campaña para que la famosa pudiera alcanzar la esperada cifra de seguidores.

Por esta razón, Selena se volvió tendencia al momento de conseguir los 200 millones, pues fue celebrado por sus admiradores con publicaciones en Twitter.

Selena Gomez ha pasado los 200 MILLONES de seguidores en Instagram. Es la 3er mujer más seguida en la plataforma. pic.twitter.com/HTVOsOWbLh — Selena Gomez México (@SelenaNationMX) December 29, 2020

¡Selena Gomez alcanzó los 200 MILLONES de seguidores en Instagram! pic.twitter.com/rttJrM2NBI — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) December 29, 2020 selena gomez llegó a los 200m y debes estar secándose el pelo sin siquiera tener instagram instalado en su teléfono — dani✨ (@feelswithgomez) December 29, 2020 Selena Gomez a llegado a los 200M de seguidores en Instagram!



A pesar de usar muy poco esta plataforma, es la quinta celebridad más seguida, la tercera mujer más seguida y la segunda cantante con más seguidores. QUEEN pic.twitter.com/nV1y3EMfWd — �������� (@SELENAPlNK) December 29, 2020 Selena Gomez es la tercera mujer con más seguidores en Instagram, my queen pic.twitter.com/Bp0L9Ksckf — Clara (@medicenClari1_) December 30, 2020

Cabe recordar que, en 2016, rompió el récord por obtener la foto con más likes en Instagram, logrando 4 millones gracias a una imagen donde aparece bebiendo un refresco Coca Cola.