Selena Gomez es captada vestida de novia

Tijuana, Baja California.-La artista internacional, Selena Gomez conquistó las redes sociales con un vestido de novia.

La actriz uso este vestuario para la grabación de un capítulo de la serie de televisión, Only Murders in the Building.

“No tengo descripción. Sólo un día normal en el trabajo. @solomurdershulu”, escribió en la fotografía para la red social Instagram.

Actualmente la actriz se consagró como la famosa femenina con más seguidores en esta plataforma.