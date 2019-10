Selena Gomez desea que Justin escuche sus nuevas canciones

LOS ÁNGELES, California.- Selena Gomez lanzó "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now" en el transcurso de una semana y las nuevas melodías de la cantante provocaron muchas especulaciones sobre si se refieren a su separación de Justin Bieber.

Sin embargo, ahora no tiene reparo al hablar abiertamente sobre sus experiencias, diciendo en una entrevista en el Zach Sang Show que una vez que cuelga su teléfono, las únicas cosas "en su mundo" son sus amigos y familiares.

Durante el chat, se le preguntó a Selena si quería que la persona sobre la que escribió las canciones las escuchara y ella dijo: "Sí, lo deseo".

"Mis intenciones nunca son malas", agregó. "Siempre quiero venir de un lugar que sea genuino, y cuando siento que algunas cosas no se han dicho, puedo convertir eso en arte. Entonces, naturalmente, seguro. Pero en general, la parte más importante fue el mundo tiene que escucharlo... y relacionarse con él”.

29 de octubre: Selena Gomez en la cuidad de Nueva York. [HQs] pic.twitter.com/tAJhnapkqY — Selena Gomez Candids (@SACandids) October 29, 2019

También se le preguntó si hoy ama de manera diferente a como lo hacía unos años, insinuando que ella y Justin tenían una relación "tóxica".

Hablando de su primera experiencia de amor, Selena dijo: "Cuando estás en una fase en la que experimentas el amor por primera vez, puede ser un poco tóxico. Cuando eres joven, tienes esta codependencia que crees que es amor y luego tienes esta adicción a la pasión y la frustración mutua que piensas, "oh, eso es amor".

"He estado súper súper soltera por dos años y quiero saber cómo será ese amor para mí. Quiero que sea real, no quiero que sea co-dependiente o desordenado”.

Sin embargo, la estrella dijo que ahora está feliz de estar sola y que aún no está buscando una nueva relación.

Ella explicó: "Me estoy enfriando en este momento, me he estado divirtiendo demasiado estando sola... Se siente bien, se siente increíble".

Para nadie es un secreto que en Lose you to love me, @selenagomez habla de su relación con @justinbieber. Lo que no sabíamos, y quizá tampoco su esposa @haileybieber, es que él le había llamado para hablar al respecto #selenators #biebers #justinbieberhttps://t.co/MGL1ZNfLXt — Periódico El Debate (@ELDEBATE) October 29, 2019

El día anterior, Selena tuvo una entrevista en On Air con Ryan Seacrest donde habló sobre sus letras para 'Lose You To Love Me', y estuvo de acuerdo con el presentador del programa. La peor parte de una ruptura es "tener que ver a alguien más (moviéndose) tan rápido".

Sin embargo, Justin y su nueva esposa Hailey Bieber aparentemente han escuchado la nueva música de Selena y "ambos quieren que ella sea feliz".

Una fuente le dijo a E! Noticias: "Por supuesto, Justin y Hailey han escuchado la nueva canción de Selena y ambos intentan no reaccionar ante sus letras que hacen referencia a Justin. No es ideal para Hailey, pero entiende el proceso creativo de escribir música y que Justin tenía un pasado.