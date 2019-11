Selena Gomez deja atrás el drama y sigue a Bella Hadid en Instagram

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez está realizando un verdadero cambio en su vida, luego de dar a conocer sus emociones respecto a su relación fallida con Justin Bieber, Selena deja atrás todo resentimiento incluso con Bella Hadid, a quien comenzó a seguir en Instagram.

Recordemos que la cantante de "Lose You to Love Me" comenzó a salir con el cantante canadiense en 2017. Pero antes de que comenzara su historia de amor, Bella y The Weekend provocaron rumores de romance en mayo de 2015 después de que fueron vistos en Coachella ese mismo año. Sin embargo, a fines de 2016 se informó que la pareja se había separado. A partir de entonces, The Weeknd fue vista besando a Selena al año siguiente y no le sentó muy bien a Bella, ya que rápidamente dejó de seguir a Gómez en Instagram solo unas horas después de que apareciera en los titulares.

¡Selena Gomez comenzó a seguir a Bella Hadid y Lana Del Rey en Instagram! pic.twitter.com/WQQdcwhmYM — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) November 5, 2019

Desde entonces, The Weeknd ha hecho muchas paces y rompió nuevamente, pero parece que Selena está lista para dejar todo atrás.

Si bien Bella y Selena no eran necesariamente las mejores amigas, las dos aún compartían amigos y conocidos en común. En 2015, las dos fueron fotografiados juntos saliendo con un grupo de amigos. Pero cuando la relación de Selena y The Weeknd se hizo pública, parecía que toda la amabilidad se había ido por la ventana. La ex pareja había dejado de seguir a Bella en Instagram cuando se unieron también.

Aunque según Elle, Bella todavía no ha seguido a la cantante de "Kill Em with Kindness", nos alegra ver que estas dos exitosas mujeres están trabajando para dejar el drama innecesario en el pasado.

La publicación informa que Selena siguió a la hermana de Bella, Gigi Hadid, en Instagram también.