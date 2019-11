Selena Gomez defiende a Taylor Swift sin importarle represalias

LOS ÁNGELES, California.- Selena Gomez acudió a su cuenta de Instagram para defender a Taylor Swift en medio de la batalla con Scooter Braun y Scott Borchetta.

"Mi corazón está tan pesado en este momento. Me pone enfermo y extremadamente enojado. (No me importa si puede haber represalias) esta es mi opinión. Es avaricia, manipulación y poder. No hay corazón ni pensamiento de nadie más. No hay respeto para las palabras que mi amiga ha escrito desde que tenía 14 años en su habitación. Le has robado y aplastado a uno de nuestros mejores escritores de canciones de nuestro tiempo, la oportunidad de celebrar toda su música con los fanáticos y el mundo", señala al comienzo Selena.

Gómez también recordó haber escuchado la canción de Swift "Fearless" antes de que saliera y ver cómo ella "estaba brillando". La artista de "Lose You to Love Me" recordó que Swift estaba "muy orgullosa de que su mundo fuera leído por su diario", pero también "nerviosa de que a la gente no le gustara".

"Pero ese se convirtió en uno de los discos más importantes: un álbum que salvó a tantas mujeres jóvenes que se sintieron solas. Tenían el corazón roto. Quienes estaban sanando. Aquellos que se sentían invisibles", continuó Gómez. "Le dio una voz a aquellos que no sabían que tenían una todo el tiempo. Creyendo en los sueños otra vez. Continué viendo cómo ella constantemente se retaba a sí misma".

Gómez dejó en claro que "lo más importante para Taylor es su familia, su amor, sus admiradores y su MÚSICA".

"Realmente espero que haya un cambio de opinión sobre esta desafortunada situación", continuó. "Ver a mi mejor amiga (o cualquiera de mis amigos) ser constantemente derribado es el peor sentimiento. Taylor pelea. Ella nunca dejará de pelear. La gente crece a partir de elecciones. Algunos se quedarán exactamente igual. Solo quiero un cambio de opinión". Te amo."

Gómez no fue la única celebridad que mostró el apoyo de Swift. Gigi Hadid, Halsey, Camila Cabello, Brendon Urie y Todrick Hall se unieron detrás de Swift.