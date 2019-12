Selena Gomez da a conocer el nombre de su disco nuevo y los tracks

Hace algunas semanas, Selena Gomez daría a conocer que su disco nuevo estaría disponible a partir del 10 de enero del 2020, ahora la cantante ha descubierto los nombres de los tracks y el nombre oficial del álbum.

‘‘No puedo creer que revele el arte y el título de mi nuevo álbum RARE, que saldrá el 10 de enero. Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar a que escuches mi corazón’’, escribió Gomez en la publicación del video promocional que se encuentra en Instagram.

Rare, Dance again, Ring, Vulnerable, People you know, Let me get me, Crowded room, Kinda Crazy, Fun, Cutt you off, A sweeter place, son los títulos de los temas que vendrán en el disco, además de los ya conocidos Lose you to love me y Look at her now.

Los fanáticos de la cantante estallaron en emoción y así lo expresaron en los comentarios de Instagram. Cabe señalar que la cantante tenía 4 años alejada tanto del ojo público como de la creación de nueva música.

Ahora sólo resta esperar al 10 de enero para poder disfrutar y conocer lo que Selena tuvo guardado por tanto tiempo.